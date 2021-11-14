Сын Каддафи решил баллотироваться в президенты Ливии

Сын экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам намерен участвовать в предстоящих президентских выборах, сообщает местный телеканал Libya Alahrar.

По данным канала, Саиф аль-Ислам Каддафи в сопровождении своего адвоката подал заявление в региональную избирательную комиссию в южном городе Себха. Пользователи соцсетей опубликовали фотографии, на которых видно, как он представил необходимые документы.

Саиф аль-Ислам Каддафи — второй сын бывшего ливийского лидера. С детства проявлявший тягу к знаниям, он учился в лучших учебных заведениях Ливии и Швейцарии. Получил образование инженера, окончил Лондонскую школу экономики и политических наук, а также имеет степень доктора наук.

Каддафи-младший увлекался политикой и был сторонником реформ. В 1997 году он создал «Международный фонд сотрудничества в области благотворительности Каддафи», на базе которого вел активное участие в переговорах с повстанцами и талибами (организация запрещена в России) об освобождении заложников. Благодаря Каддафи-младшему Лондон возобновил торговые отношения с Триполи.

Во время гражданской войны Каддафи-младший был на стороне своего отца, однако после его убийства Саифа Каддафи взяли в плен и посадили в тюрьму, где он подвергался пыткам.

Ранее «Газета.Ru» подробно писала о его пути во власть.