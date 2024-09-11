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В США рассказали о готовности Франции ко вторжению в Африку

WSJ: у Франции есть тысячи солдат, готовых к военной интервенции в Африку

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French Army/AP

У Франции в распоряжении находятся «тысячи» военнослужащих, готовых быстро направиться в одну из стран Африки в рамках интервенции. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Франция сохранит тысячи солдат дома, готовых вмешаться в дела Африки в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что сейчас Франция проводит переосмысление своих «военных позиций» в регионе после того, как власти Мали, Буркина-Фасо и Нигера «приказали французским войскам уйти».

Как сообщили неназванные французские чиновники, Париж уже перемещает своих военных инструкторов на местные военные базы в Габоне, Сенегале, Кот-д'Ивуаре и Чаде. При этом подчеркивается, что Франция продолжит участие в делах африканских стран, однако Париж намерен сделать свою вовлеченность во внутренние процессы региона «менее заметной».

В июле американские власти также завершили вывод военных с базы в столице Нигера Ниамее.

Ранее Захарова заявила, что Франция лишила журналиста гражданства за критику политики в Африке.

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