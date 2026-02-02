Американский политолог объяснил хаотичные действия Трампа во внешней политике

Преподаватель факультета политологии Университета Рутгерса Майкл Росси в интервью Tsargrad.tv прокомментировал публикацию большого количества файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, в которых фигурирует президент США Дональд Трамп.

Эксперт усомнился, что американский лидер будет подвергнут импичменту, однако допустил, что именно сейчас происходит его политический закат.

«Учитывая все, что произошло за последний месяц — Венесуэла, ICE, Миннеаполис, возможность дополнительных смен режимов в Иране и на Кубе — Трамп действует крайне беспорядочно. Похоже, он просто пытается отвлечь как можно больше внимания от себя или, по крайней мере, заручиться некоторой поддержкой внутри страны через <…> свою базу поддержки», — сказал Росси.

Более того, ходят слухи, что здоровье главы Белого дома оставляет желать лучшего, добавил он.

30 января министерство юстиции США опубликовало новую партию рассекреченных документов по делу Эпштейна. Газета The New York Times (NYT) проанализировала файлы и нашла среди них 5300 штук, содержащих более 38 тыс. упоминаний Трампа и связанных с ним имен и терминов. Например, имена его родственников или резиденции Мар-а-Лаго. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

По версии следствия, Эпштейн в период с 2002 по 2005 год привозил в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятки несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли без сознания в тюремной камере, спасти его не удалось.

