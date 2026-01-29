Журналист допустил, что в Китае мог готовиться переворот

Обозреватель Tsargrad.tv Илья Головнев в своем материале допустил, что в Китае мог действительно готовиться госпереворот. Он обратил внимание на кадры очевидцев в центре Пекина, на которых запечатлено усиление с армейскими грузовиками и спецназом.

«Зачем, спрашивается, если до того была, по сути, снесена вся верхушка армии и в Центральном военсовете остался только Си и единственный его преданный соратник? Все, нет ведь никого больше! Чего опасаться? А вот и нет. В КНР реально готовился госпереворот — подготовленный на Западе, и с очень большой долей вероятности — в США», — написал Головнев.

Он добавил, что главным инструментом насильственного смещения власти должна была стать армия, как это было практически везде, куда вмешивалась «рука» извне.

Как сообщает Bloomberg, Вооруженные силы Китая столкнулись с одним из самых масштабных кадровых потрясений за время правления председателя КНР Си Цзиньпина на фоне антикоррупционной кампании, начавшейся в 2023 году.

В январе расследование, по данным агентства, было начато в отношении заместителя председателя ЦВС, члена политбюро Коммунистической партии Китая Чжан Юся, а также начальника объединенного штаба ЦВС Лю Чжэнли. Журналисты отмечают, что Чжан на протяжении многих лет считался ключевым военным союзником Си Цзиньпина.

Ранее эксперт назвал «обычной кадровой перестановкой» скандал вокруг китайского генерала.