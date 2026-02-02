Размер шрифта
Экс-глава пресс-службы Ельцина раскрыла, кто имел над ним почти абсолютную власть

Юденич: начальник охраны Коржаков оказывал на Ельцина почти абсолютное влияние
Сергей Гунеев/РИА Новости

В некоторые периоды начальник Службы безопасности Александр Коржаков оказывал на первого президента России Бориса Ельцина почти абсолютное влияние. Об этом в своем Telegram-канале сообщила публицист Марина Юденич, которая в 90-е годы являлась исполняющей обязанности главы пресс-службы Ельцина.

«Были времена, когда влияние второго (Коржакова) на первого (Ельцина) было практически абсолютным», — написала она.

По ее словам, операцию по устранению Коржакова из Кремля, которая вошла в историю как «коробка из-под ксерокса», планировали едва ли не в Вашингтоне.

Дело о «коробке из-под ксерокса» — эпизод кампании Бориса Ельцина перед президентскими выборами 1996 года, связанный с предполагаемым нарушением правил валютных операций и финансирования. Тогда сотрудники милиции, охранявшей Дом правительства, задержали членов штаба Ельцина Аркадия Евстафьева и Сергея Лисовского. При них обнаружили коробку, внутри которой находились 500 тысяч долларов США. Позже в команде Ельцина объяснили, что деньги предназначались для оплаты расходов предвыборной кампании. Однако Коржаков, инициировавший задержание Евстафьева и Лисовского, утверждал, что те собирались украсть деньги. После случившегося Коржаков написал заявление об отставке. Возбужденное против Лисовского и Евстафьева уголовное дело вскоре закрыли.

Ранее политолог объяснил негативное отношение россиян к Ельцину.
 
