Политолог: пауза в ударах по энергетике Украины не является перемирием

Временное прекращение ударов по украинской энергетике — это результат диалога между Россией и США. Попытки Киева приписать себе «дипломатический успех» тщетны. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил политолог, гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин. Более того, это не означает, что прекратятся атаки по инфраструктуре, используемой противником в военных целях, подчеркнул он.

«[Президент США Дональд] Трамп — один из немногих западных политиков, продвигающих приемлемые для России условия урегулирования украинского кризиса. Поэтому Москва, как побеждающая сторона, согласилась на его нынешнюю инициативу. Но я бы не стал говорить об «энергетическом перемирии». Это перерыв в ударах на короткое время сильных морозов», — сказал эксперт.

Согласие российского лидера Владимира Путина в очередной раз показало, кто является настоящим сторонником мирного урегулирования конфликта, добавил Данилин.

Москва согласилась на неделю воздержаться от ударов по Киеву, подтвердили в Кремле, не уточнив, однако, идет ли речь об энергетическом перемирии или о любых атаках на Украину.

С просьбой временно прекратить удары к президенту РФ Владимиру Путину обратился американский коллега Дональд Трамп. В Киеве при этом заявили, что прямой договоренности с Москвой у них нет, однако при посредничестве США создана «возможность» взаимно остановить атаки по энергетике. Кому выгодно это перемирие, к чему оно может привеcти и почему неделя — это слишком короткий срок для Украины, объяснил военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее военный эксперт обратил внимание на важную деталь в энергоперемирии.