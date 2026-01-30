Орешкин заявил о конце модели глобализации

Модель глобализации последнего десятилетия подошла к концу. Такое мнение высказал заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин во время открытия январских экспертных диалогов на площадке Национального центра «Россия», сообщает ТАСС.

«Последнее десятилетие: тренд глобализции это то, что наложило отпечаток на всю планету», — сказал он.

По словам Орешкина, Китай и Индия, активное вовлечение этих двух стран в глобальную экономику помогло обеспечить весь мир товарами и услугами.

«Глобализация принесла много хорошего, но та модель, которую мы видели десятилетие, подошла к концу», — отметил он.

До этого офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявил об окончании эпохи глобализации из-за ввода пошлин администрацией президента США Дональда Трампа. В британском правительстве пояснили, что именно такова причина того, что решения Трампа поддерживаются определенной частью населения. Также там отметили, что, по мнению Стармера, начало торговой войны США с миром требует от Лондона более решительных мер по стимулированию экономического роста.

Ранее Лавров объяснил, как Запад сам разрушает глобализацию.