Милей заявил о критической ситуации в Аргентине

Вступивший в должность президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что ситуация в стране критическая и в ближайшее время ухудшится, передает РИА Новости.
Он добавил, что после ухудшения ситуации в стране наметится путь к стабильному росту.
«В короткий срок ситуация в Аргентине ухудшится, но затем мы увидим улучшения, которые будут крепкими», — сказал он.
Милей добавил, что политическая каста поставила страну на грань глубокого кризиса, из-за чего новым властям необходимо действовать быстро.
Также он заявил, что экономике Аргентины нужны шоковые меры.
10 декабря Милей вступил в должность президента Аргентины. Чего ждать от первых ста дней президентства Милея — в материале «Газеты.Ru».
Ранее Зеленский прибыл в Аргентину.