Милей заявил о критической ситуации в Аргентине

Вступивший в должность президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что ситуация в стране критическая и в ближайшее время ухудшится, передает РИА Новости.

Он добавил, что после ухудшения ситуации в стране наметится путь к стабильному росту.

«В короткий срок ситуация в Аргентине ухудшится, но затем мы увидим улучшения, которые будут крепкими», — сказал он.

Милей добавил, что политическая каста поставила страну на грань глубокого кризиса, из-за чего новым властям необходимо действовать быстро.

Также он заявил, что экономике Аргентины нужны шоковые меры.

10 декабря Милей вступил в должность президента Аргентины. Чего ждать от первых ста дней президентства Милея — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский прибыл в Аргентину.