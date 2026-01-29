Размер шрифта
Политолог: Стармер в Китае не повторил ошибок Брюсселя

Политолог Маслов: Стармер в Китае не стал обсуждать трудных для Пекина вопросов
Claudia Greco/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе визита в Китай не повторил ошибок политиков Европейского союза (ЕС) и сумел удержаться от обсуждения болезненных для Пекина вопросов. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов.

«Британская империя была главным автором опиумных войн в XIX веке, и Китай это помнит. Кроме того, приближается очередная годовщина передачи Гонконга КНР, поэтому Лондон ведет себя крайне аккуратно, чтобы не получить никаких обвинений в колониальных и имперских замашках», — отметил эксперт.

Он добавил, что сейчас на фоне непредсказуемого поведения со стороны Дональда Трампа, европейские политики пытаются укрепить взаимодействие с Пекином. КНР, по словам политолога, становится игроком, за которого страны будут конкурировать.

29 января Центральное телевидение Китая (CCTV) сообщило, что британский премьер во время визита в Пекин подтвердил приверженность Лондона принципу «одного Китая».

Стармер во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином также отметил, что Британия и Китай должны продвигать долгосрочное, стабильное и всеобъемлющее стратегическое партнерство, опирающееся на взаимное уважение и доверие.

Ранее СМИ сообщили, что Китай мог годами прослушивать помощников премьер-министров Британии.
 
