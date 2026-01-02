Размер шрифта
Польша стала во главе «Минного щита» НАТО на Балтике

Польша до августа возглавила военно-морскую группу НАТО на Балтике
kosiniakkamysz/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Военный контингент Польши возглавил постоянную военно-морскую группу НАТО на Балтике. Об этом сообщил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Глава оборонного ведомства отметил, что новая миссия продлится до 15 августа.

«Наши моряки в составе польского военного контингента PKW Czernicki 2026 будут возглавлять одну из четырех постоянных военно-морских групп НАТО — так называемый «Минный щит», — сообщил министр.

По словам министра, военные Польши будут обеспечивать безопасность судоходства в северных водах Европы и усилят защиту критически важной инфраструктуры.

В конце декабря глава службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин признал, что Россия не собирается нападать на страны Балтии или других членов НАТО. По его словам, Москва уважает альянс и не хочет вступать с ним в открытый конфликт. В то же время другие европейские чиновники, в том числе эстонские, продолжают говорить про «российскую угрозу».

Ранее премьер Польши пообещал завоевать Балтику.

