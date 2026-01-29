Размер шрифта
Эксперт оценил решение Астаны ввести утильсбор для российской сельхозтехники

Политолог Скурлатов: Казахстан превращается в недружественную России страну
Алексей Майшев/РИА Новости

Глава РОД-3, профессор, доктор политических наук Игорь Скурлатов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал решение Казахстана ввести дополнительный утильсбор на сельскохозяйственную технику из России и Белоруссии. По мнению эксперта, это недружественный шаг Астаны по отношению к Москве и Минску.

«Казахстан из дружественной нам страны, члена ЕАЭС, потихоньку превращается во враждебную страну. <...> Увы, но это так. <…> Последнее время, <…> последние даже месяцы, Казахстан скатывается в русофобию», — считает Скурлатов.

Он добавил, что это касается и образовательного процесса, в котором Россия выставляется в роли колонизатора.

О соответствующем решении Казахстана стало известно 26 января.

Как говорится в сообщении министерства промышленности и строительства республики, «при расчете утильсбора на автомобили, экспортируемые из Казахстана в Россию и Беларусь, дополнительно к установленной в этих странах ставке утильсбора взимаются разницы сумм таможенной пошлины, НДС, акцизов, которые были уплачены в Казахстане».

Ранее Токаев анонсировал новые поправки в Конституцию Казахстана.
 
