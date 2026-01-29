Политолог укзазал на несостыковку в переговорах по Украине

Важной несостыковкой в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине являются гарантии безопасности для Киева, предполагающие размещение контенгентов НАТО на украинской территории и продолжение поставок оружия. На это в беседе с Tsargrad.tv обратил внимание доктор политических наук, профессор факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова Алексей Фененко. Он подчеркнул, что такой вариант не устроит Россию.

Казалось бы, Запад согласился на уступку по Украине, отказавшись принимать ее в Североатлантический альянс. Но по факту — это уловка, указал эксперт.

«Хорошо, говорят нам американцы, раз уж вам так не нравится слово «НАТО», давайте не будет членства Украины в НАТО. Так и быть, пойдем вам навстречу. Примем Украину в Евросоюз. Но у него та же самая военная программа. Общеевропейская политика безопасности и обороны. Она, скажем так, в ассоциации с НАТО. Велика ли нам разница, какая будет вывеска», — сказал Фененко.

Москве важно, чтобы не было военного присутствия стран НАТО и поставок оружия. А это ни американцы, ни европейцы обещать не могут, добавил он.

Накануне посол Украины в НАТО Алена Гетманчук в статье для The Telegraph написала, что Украина считает «неотъемлемой частью» мирного урегулирования гарантии безопасности от предполагаемой атаки со стороны России. Она подчеркнула, что украинцы не требуют членства страны в НАТО и не ожидают, что страны-члены альянса заменят ВСУ.

По словам посла, гарантии безопасности должны включать укрепление ВСУ, наращивание оборонного производства, двухсторонние соглашения в области безопасности, а также размещение многонациональных сил на Украине и членство страны в ЕС. Также она подчеркнула, что Украина не примет «бессмысленные» гарантии от США.

Ранее эксперт объяснил, как США могут выйти из переговорного процесса по Украине.