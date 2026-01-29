Размер шрифта
Эксперт оценил планы ЕС запретить поставки ядерного топлива из России

Военэксперт Анпилогов: ЕС нечем заменить российское ядерное топливо
Shutterstock

Военный эксперт, президент фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал планы Европейского союза (ЕС) запретить поставки ядерного топлива из РФ. По его словам, неясно, чем Брюссель собирается заменить российскую продукцию.

Он пояснил, что ЕС и США не способны в достаточном количестве самостоятельно производить ядерное топливо с необходимой степенью обогащения, поэтому они вынуждены закупать услуги по обогащению и разделению изотопов у российского Росатома. В случае с новым запретом, Брюсселю придется прибегнуть к непрозрачным схемам, заявляя, что топливо поступает из третьих стран, но продолжая приобретать его у России.

«Евросоюз, как и отдельными странами, так и в целом, как структура, продолжит импорт российского ядерного топлива как в виде готовых тепловыделяющих сборок, так и в виде высокообогащенного реакторного урана, как сырья для тепловыделяющих элементов, которые потом будут идти в западные сборки квадратного сечения», — уверен эксперт.

Представитель комиссии Анна-Кайса Итконен до этого сообщила, что Европейская комиссия (ЕК) готовит предложение по запрету странам-членам ЕС закупать ядерное топливо в России.

В ЕС желают довести до поставленной цели политику плана RePowerEU, который предполагает отказ от всех российских источников энергии, отметила она.

Ранее в ЕК рассказали о росте доли США в поставках газа в Евросоюз.
 
