«Заставят подписать»: в России одобрили дедлайн на мирное соглашение с Украиной

Обозначение нового дедлайна для заключения мирного соглашения по украинскому конфликту – это верный шаг, который должен точнее отразить условия обеих сторон и позволит оказать давление на Киев. Однако не факт, что такой подход переломит ситуацию, так как по-прежнему многое в этом вопросе зависит от Европы и предстоящих выборов в Конгресс США, заявил член Совета международного движения «Другая Украина» Василь Вакаров в беседе с Общественной Службой Новостей.

Сейчас активно обсуждается послевоенный период, и важно его как можно четче зафиксировать в документах – это позволит снизить риск того, что впоследствии украинская сторона нарушит его, считает эксперт. Длительные переговоры он объяснил тем, что украинский лидер Владимир Зеленский их намеренно затягивает.

«Но сейчас ситуация поменялась. Модераторами процесса стали США, которые в принципе могут надавить на Киев и заставить Украину пойти на реальное подписание договоренности», — подчеркнул Вакаров.

Он одобрил подход президента США Дональда Трампа в части обозначения нового дедлайна для заключения сделки, но добавил, что в этом вопросе по-прежнему большую роль играет Европа, позиция которой может изменить весь переговорный процесс. Политолог также напомнил о предстоящих осенью выборах в Конгресс США, отметив, что они могут как ускорить процесс заключения соглашения, так и затормозить его.

Напомним, Трамп заявил, что в процессе урегулирования конфликта на Украине происходят «очень хорошие вещи», и выразил уверенность, что мир «уже на подходе». Заявление главы Белого дома прозвучало на фоне новостей из Киева, где ранее сообщили, что Вашингтон якобы установил дедлайн для заключения мирной сделки — 15 мая. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп оценил шансы на то, что США удастся урегулировать конфликт на Украине.