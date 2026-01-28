Политолог призвал забыть «сказки» о сумасшедшем Трампе

«Сказки» европейских политиков о сумасшедшем президенте США Дональде Трампе стоит забыть. Вашингтон просто «зачищает свой внутренний дворик». Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал доктор политических наук, профессор факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова Алексей Фененко.

Так называемое девиантное поведение администрации Соединенных Штатов имеет под собой вполне понятную прагматичную основу, считает эксперт.

«Есть два пути. Или наращивать свои ресурсы. Или подрезать ресурсы конкурентам. Трамп выбрал второй путь: подбрасывать конкурентам кризисы, войны. И, оставаясь неуязвимыми за двумя океанами, одновременно США зачищают западное полушарие как свой внутренний дворик», — пояснил Фененко.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил беспокойство в связи с психологическим состоянием Трампа. После личной встречи в резиденции Мар-а-Лаго 17 января он охарактеризовал поведение главы Белого дома словами «опасный» и «не в своем уме». Позднее в Брюсселе политик поделился своей тревогой с европейскими лидерами на саммите, где обсуждалась ситуация после заявлений Трампа о возможном захвате Гренландии.

Ранее Трамп пригрозил Ирану судьбой Венесуэлы.