«Полная дезинформация»: эксперт о «предательстве» китайского генерала

Политолог Зуенко: у западных СМИ нет данных о перестановках в армии КНР

Публикации западных СМИ о том, что китайский генерал-полковник Чжан Юся замешан в передаче секретных данных США — не более, чем попытка накрутить просмотры и дезинформировать общественность. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Иван Зуенко.

«Откуда у Wall Street Journal такие источники? Насколько мне известно, даже корреспондентского пункта нет у этого агентства в Пекине, не говоря уже о том, чтобы располагать источниками, способными сейчас давать такую информацию и не боящимися давать такую информацию, потому что понятно, что сейчас в Китае все очень-очень закрыто и очень строго», — сказал эксперт.

Он также выразил недоумение, зачем высокопоставленному генералу, находящемуся на политическом Олимпе, делиться засекреченной информацией с Соединенными Штатами.

По данным WSJ, Чжан Юся обвиняют в передаче США данных о ядерной программе Китая.

Помимо утечки информации, высокопоставленного военного подозревают в получении взяток и продвижении офицера на должность министра обороны, пишут журналисты. До задержания он был зампредом Центрального военного совета (ЦВС) Китая и считался ближайшим соратником Си Цзиньпина. Чжан Юся также входил в Политбюро ЦК китайской компартии.

Ранее политолог заявил, что Китай начал действовать, посмотрев на Россию и СВО.