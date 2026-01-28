Сверхсекретное «супероружие», использованное США при захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро — ни что иное, как предатель в военном руководстве республики. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал экс-офицер армии США Станислав Крапивник.

«Это супероружие называется доллар. В моих беседах с [экс-аналитиком ЦРУ] Ларри Джонсоном он сказал, что разговаривал со старым контактом в ЦРУ, который покупал венесуэльского генерала», — поделился военный эксперт.

По его информации, военный отвечал за ПВО, и система была отключена, что позволило американским вертолетам залететь на военную базу и начать облучать ее звуковым аппаратом.

24 января президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе операции по захвату лидера Венесуэлы Николаса было применено секретное оружие, дезориентирующее противника. Из-за него армия республики «не смогла запустить свои ракеты». По словам политика, это был «дискомбобулятор», но ему нельзя говорить об этом.

Ранее российская военная новинка встревожила Запад.