Российская военная новинка встревожила Запад

WP: «Посейдон» способен пересекать океан и не ограничен дальностью

Российский автономный подводный аппарат «Посейдон», предназначенный для скрытного подводного перемещения и уничтожения прибрежных объектов инфраструктуры противника, обладает практически неограниченной дальностью хода через океан. Одной из ключевых особенностей аппарата является его практически неограниченная дальность перемещения в океане, пишет американское издание The Washington Post.

«Он способен пересекать океан и практически не ограничен дальностью, что делает его «оружием Франкенштейна», — цитирует газета слова эксперта Майкла Б. Петерсена.

В материале утверждается, что «Посейдон», наряду с крылатой ракетой «Буревестник», позиционируется как российское «супероружие», призванное обеспечить военно-стратегический баланс сил с западными странами.

«Россия представляет «Посейдон» как оружие, способное кардинально изменить расстановку сил и уничтожить цели, расположенные на побережье потенциальных противников», - подчеркивается в статье.

Ранее в США заявили, что Трамп был сбит с толку тестами «Посейдона» и «Буревестника».