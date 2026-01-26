Размер шрифта
Политолог оценил скандал вокруг китайского генерала, обвиняемого в передаче данных США

Политолог Маслов: скандал с генералом Чжан Юся связан с перестройкой в КНР
Дмитрий Харичков/РИА Новости

Скандал вокруг китайского генерал-полковника Чжан Юся, связанный с передачей данных США, может быть обусловлен желанием лидера КНР Си Цзиньпина обновить ряды военных чиновников. Такое предположение в интервью газете «Взгляд» высказал директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов.

«Председатель КНР уделяет большое внимание военной доктрине и, по утечкам информации и некоторым намекам китайских руководителей, крайне недоволен темпами и качеством военной перестройки», — отметил Маслов,

Он также напомнил, что «в последнее время удары приходятся в основном по военным чиновникам».

По его оценкам эксперта, говорить о возможном внутреннем политическом расколе в Китае не стоит, поскольку различные партийные дискуссии в республике ведутся постоянно.

Как сообщает The Wall Street Journal, Чжан Юся обвиняют в передаче США данных о ядерной программе Китая.

Помимо утечки информации, высокопоставленного военного подозревают в получении взяток и продвижении офицера на должность министра обороны, пишут журналисты. До задержания он был зампредом Центрального военного совета (ЦВС) Китая и считался ближайшим соратником Си Цзиньпина. Чжан Юся также входил в Политбюро ЦК китайской компартии.

Ранее Трамп заявил, что почти каждую неделю общается с лидером Китая.
 
