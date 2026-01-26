Размер шрифта
Глава МИД ФРГ недоволен переговорной позицией России

Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил недовольство переговорной позицией России, которая, по его словам, заключается в «упорном настаивании на ключевом территориальном вопросе». Об этом пишет The Guardian.

«То, что я слышу и читаю сегодня, в том числе о переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах, – это лишь упорное настаивание России на ключевом территориальном вопросе», — заявил Вадефуль.

По его словам, если не будет гибкости, «то переговоры могут продолжаться еще долго или не быть успешными на данном этапе».

Продолжение трехсторонних контактов России, США и Украины по урегулированию российско-украинского конфликта запланировано на следующую неделю, сообщили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на нынешней стадии переговоров «дружелюбие вряд ли возможно». Он подчеркнул, что Москва не будет публично обсуждать темы переговоров, но рассказал о том, что для России имеет принципиальное значение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитриев рассказал, кто задерживает наступление мира на Украине.
 
