Аналитик назвал антиевропейским одобрение запрета на импорт СПГ из России

Решение о запрете на импорт сжиженного природного (СПГ) и трубопроводного газа из России является «в значительной мере антиевропейским». Об этом RT заявил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

По словам эксперта, подобный запрет может сократить доступ европейской экономики к значительной ресурсной базе на долгосрочную перспективу. При этом, по его словам, переговорные позиции стран азиатского региона по доступу к этим ресурсам будут усилены.

Гривач добавил, что решение о запрете импорта газа было ожидаемым. По его словам, затянутость процесса свидетельствует о внутренней борьбе по данному вопросу.

26 января Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта европейские страны должны подготовить «национальные планы по диверсификации импорта газа». К концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти. В Кремле подчеркнули, что страны ЕС, избавившись от эфемерной зависимости от России, угодили в реальную зависимость от США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине поддержали запрет на поставки газа из РФ в ЕС.