Политика

Сырский захотел снизить наступательный потенциал ВС РФ

Главком Сырский назвал задачей ВСУ снижение наступательного потенциала ВС РФ
Roman Chop/AP

Ключевая задача ВСУ – снижение наступательного потенциала армии России. Об этом написал главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Наша ключевая задача — нанести врагу максимальные потери, уничтожить его резервы и последовательно снизить наступательный потенциал», — порассуждал Сырский.

По его словам, современная война меняется, в связи с чем украинская армия меняет свои подходы к ней. Сегодня особенное внимание уделяется усилению подразделений БПЛА, уточнил главком.

18 января главком ВСУ Александр Сырский объявил о новых наступательных операциях в 2026 году. Он подчеркнул, что «в обороне победы не добудешь». В связи с чем он сообщил, что ВСУ применят тактику, которая заставит ВС РФ привлечь и перебросить значительные ресурсы с приоритетных направлений туда, где надо будет сдерживать активные действия украинских войск.

На этом фоне заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил, что Вооруженные силы Украины могут начать контрнаступление в марте или апреле.

Ранее в Госдуме отреагировали на планы Украины провести контрнаступление.
 
