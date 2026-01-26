Суд в Японии признал Северную Корею ответственной за нарушение прав человека в отношении четырех истцов, заманенных в Северную Корею ложными послевоенными обещаниями Пхеньяна о жизни в «раю на земле», и обязал правительство Северной Кореи выплатить им по 22 млн иен ($143 тыс.) каждому. Об этом сообщает Independent.

Это решение было воспринято выжившими и их сторонниками как новаторское. Адвокат истцов Кенджи Фукуда заявил, что получение судебного решения, признающего нарушения прав человека в Северной Корее, имеет большое значение. Однако, по его словам, это всего лишь «клочок бумаги», и получение компенсационных выплат — непростая задача.

Токийский окружной суд постановил, что истцы, как этнические корейцы, так и японцы, были вынуждены жить в тяжелых условиях в течение десятилетий без возможности вернуться домой после переезда в Северную Корею вместе с десятками тысяч других людей в рамках программы репатриации 1959-1984 годов, в ходе которой Северная Корея давала им ложные обещания бесплатного здравоохранения, образования, работы и других льгот.

11 января Центральное телеграфное агентство Кореи писало, что планы японских властей по милитаризации страны создают серьезные риски и могут привести к «полному уничтожению» Японии.

Ранее Япония заявила протест Северной Корее.