Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Япония засудила Северную Корею за обещание «рая на земле»

Суд в Японии обязал КНДР выплатить компенсацию за обещание «рая на земле»
Reuters

Суд в Японии признал Северную Корею ответственной за нарушение прав человека в отношении четырех истцов, заманенных в Северную Корею ложными послевоенными обещаниями Пхеньяна о жизни в «раю на земле», и обязал правительство Северной Кореи выплатить им по 22 млн иен ($143 тыс.) каждому. Об этом сообщает Independent.

Это решение было воспринято выжившими и их сторонниками как новаторское. Адвокат истцов Кенджи Фукуда заявил, что получение судебного решения, признающего нарушения прав человека в Северной Корее, имеет большое значение. Однако, по его словам, это всего лишь «клочок бумаги», и получение компенсационных выплат — непростая задача.

Токийский окружной суд постановил, что истцы, как этнические корейцы, так и японцы, были вынуждены жить в тяжелых условиях в течение десятилетий без возможности вернуться домой после переезда в Северную Корею вместе с десятками тысяч других людей в рамках программы репатриации 1959-1984 годов, в ходе которой Северная Корея давала им ложные обещания бесплатного здравоохранения, образования, работы и других льгот.

11 января Центральное телеграфное агентство Кореи писало, что планы японских властей по милитаризации страны создают серьезные риски и могут привести к «полному уничтожению» Японии.

Ранее Япония заявила протест Северной Корее.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!