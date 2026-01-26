Глава Евродипломатии Кая Каллас вполне может продержаться на своем посту до 2029 года, так как процедура увольнения столь высокопоставленного чиновника слишком сложна. Уйти ее может вынудить только председатель Европарламента Урсула фон дер Ляйен, если надавит на нее, рассказал «Ридусу» политолог Дмитрий Дробницкий.

Так он прокомментировал слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что ни Москва, ни Вашингтон никогда ничего не будут обсуждать с Каей Каллас. По мнению эксперта, ждать того, что ее на этом посту вскоре может сменить кто-то другой не стоит, так как эта формальная процедура практически неосуществима в силу сложности. Ее полномочия можно отозвать только через Европарламент, поэтому шансы на то, что она продержится о 2029 года весьма велики, считает политолог.

«Каллас может очень быстро уйти в отставку лишь в том случае, если председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен покажется, что девочку пора убирать, и она как-то надавит на Каллас, заставив её уволиться по собственному желанию, — добавил Дробницкий. — Впрочем, хрен редьки не слаще, а Урсула не лучше, чем Кая».

По его мнению, для РФ в данной ситуации проще оборвать контакты с Евросоюзом, придерживающимся радикальной точки зрения и отказывающимся брать на себя ответственность. Вести диалог можно лишь с представителями отдельных государств Европы, заключил он.

Напомним, сегодня Песков заявил, что в Европе наблюдается «вырождение политиков». По его мнению, те из них, что сегодня находятся у власти, некомпетентны, в частности, невозможно ничего обсуждать с Каей Каллас – остается только ждать, когда она уйдет со своего поста.

Ранее посол рассказал о причинах ссоры Каллас и фон дер Ляйен.