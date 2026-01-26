Размер шрифта
В Госдуме назвали слова Зеленского о Москве и Петербурге «подлой манипуляцией»

Депутат Белик счел слова Зеленского о Москве и Петербурге подлой манипуляцией
MAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что главными врагами Киева являются «советская Москва» и «имперский Петербург» являются подлой манипуляцией и демонстрацией невежества. Об этом РИА Новости заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Он назвал слова Зеленского «очередными русофобскими заявлениями», которые демонстрируют «вопиющее невежество» и «незнание истории». Стремление главы Украины отказаться от советского прошлого, заменив его «нацистской составляющей» — подлая манипуляция с памятью, сказал депутат.

Белик напомнил, что в составе Российской империи украинцы сохраняли свою национальную идентичность и культуру. А во времена СССР республика пережила значительные экономические преобразования, указал парламентарий.

«Она стала важным центром тяжелой промышленности, науки, сельского хозяйства и в особенности аграрного сектора. Пребывание Украины в составе СССР сыграло ключевую роль в формировании ее современного облика», — заявил он.

До этого Владимир Зеленский заявил, что главными врагами Киева являются «советская Москва и имперский Петербург». Зеленский также подчеркнул, что союзниками Киева являются северные и южные страны Европы, а также Германия, Франция, Великобритания, Польша, Литва и другие государства.

Ранее в США предрекли Зеленскому потерю союзников из-за поведения.
 
