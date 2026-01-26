Глава МИД Германии призвал Европу «не почивать на лаврах» в одном вопросе

Вадефуль: Европа не может и не будет почивать на лаврах в вопросе безопасности

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал Европу к единству на фоне напряженности в отношениях с Соединенными Штатами. Его слова приводит телеканал n-tv.

По его словам, на «нынешнем этапе геополитических потрясений мы, европейцы, должны выступать уверенно и единым фронтом». Министр призвал не допустить разделения, потому что именно к этому стремятся те, кто заинтересован в распаде нашего оборонного альянса и Европейского союза».

Вадефуль указал, что «трансатлантический альянс остается незаменимым для нашей безопасности». В то же время он подчеркнул, что Европа «не может и не будет почивать на лаврах, и мы не ослабит свою ответственность за собственную безопасность».

До этого бывший глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что трансатлантические отношения в том виде, в каком их знали десятилетиями, разорваны. Так экс-глава Евросовета оценил притязания США на Гренландию.

Ранее в Европе заявили о «новой реальности», созданной Трампом.