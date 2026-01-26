Маркелов: оговорка Зеленского связана с тем, что его родной язык — русский

Политтехнолог Сергей Маркелов объяснил внезапный переход президента Украины Владимира Зеленского на русский язык. Об этом пишет «Лента.ру».

25 января Зеленский едва не заговорил на русском языке во время совместной пресс-конференции с главами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким в Вильнюсе. В своей речи украинский лидер начал требовать от союзников гарантий безопасности для страны. Вместо того, чтобы произнести украинское слово «можливість», он сказал «возможность».

По мнению Маркелов, оговорка Зеленского связана с тем, что его родным языком является русский.

Эксперт напомнил, что Зеленский родился на востоке Украины, где русский язык считается родным для местного населения и сохраняется в обиходе большинства украинских политиков из этого региона.

«Видимо, он расслабился и показал, что для него является родным языком», — предположил эксперт.

Маркелов добавил, что и на украинском, и на английском Зеленский говорит плохо.

