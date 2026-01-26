Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Политтехнолог объяснил оговорку Зеленского

Маркелов: оговорка Зеленского связана с тем, что его родной язык — русский
MAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Политтехнолог Сергей Маркелов объяснил внезапный переход президента Украины Владимира Зеленского на русский язык. Об этом пишет «Лента.ру».

25 января Зеленский едва не заговорил на русском языке во время совместной пресс-конференции с главами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким в Вильнюсе. В своей речи украинский лидер начал требовать от союзников гарантий безопасности для страны. Вместо того, чтобы произнести украинское слово «можливість», он сказал «возможность».

По мнению Маркелов, оговорка Зеленского связана с тем, что его родным языком является русский.

Эксперт напомнил, что Зеленский родился на востоке Украины, где русский язык считается родным для местного населения и сохраняется в обиходе большинства украинских политиков из этого региона.

«Видимо, он расслабился и показал, что для него является родным языком», — предположил эксперт.

Маркелов добавил, что и на украинском, и на английском Зеленский говорит плохо.

Ранее экс-нардеп объяснил оговорки Зеленского в украинском языке.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!