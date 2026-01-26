В России собрана обширная доказательная база преступлений киевского режима и его западных покровителей, достаточная для международного трибунала. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев, сообщает РИА Новости.

Парламентарий сделал это заявление в ответ на слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о подготовке ЕС трибунала над российскими руководителями.

«Доказательная база преступлений киевского нацистского режима и его покровителей нашими компетентными органами собрана обширная. Этого более чем достаточно для обвинения в геноциде и трибунала над самими функционерами ЕС», — сказал Пискарев.

До этого Каллас заявила, что Европейский Союз выделил €10 млн на создание специального трибунала, призванного расследовать преступления агрессии против Украины. Она подчеркнула, что российское руководство несет прямую ответственность за боевые действия и должно понести за это заслуженное наказание.

Ранее Совет Европы начал подготовку специального трибунала для расследования агрессии против Украины.