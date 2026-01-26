Посол рассказал, какое оружие венесуэльцы применили против военных США

По меньшей мере два выстрела из переносных ракетных комплексов «Игла-С» было с венесуэльской стороны во время похищения американским спецназом президента республики Николаса Мадуро. Об этом заявил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, обе «Иглы» не попали в цель. Дипломат спросил самих венесуэльских военных, почему ничего не получилось.

«Помимо того, что у тебя есть автомат в руках, ты должен уметь из него стрелять», — сказал Мелик-Багдасаров.

Посол высказал мнение, что у венесуэльских специалистов, защищавших воздушное пространство страны, не было необходимых навыков.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее в Кремле заявили, что Россия находится в постоянном контакте с властями Венесуэлы.