Российский посол допустил, что Мадуро могли предать силовики

Президент Венесуэлы Николас Мадуро мог быть предан сотрудниками силовых структур. Об этом заявил посол РФ в Республике Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала «Россия-24».

«Конечно, многие здешние силовики не сделали то, что могли бы сделать. Если считать предательством то, что происходило здесь задолго до этого события, разумеется, оно было. И мы знаем имена этих предателей, которые бежали из Венесуэлы, которые последовательно, системно работали на американские спецслужбы», — сказал дипломат.

3 января 2026 года силы США провели операцию в Венесуэле и захватили президента Николаса Мадуро. Его увезли в Штаты, чтобы судить за преступления в сфере наркобизнеса.

Сейчас обязанности президента Венесуэлы исполняет вице-президент Делси Родригес. По данным СМИ, разведка ЦРУ пришла к выводу, что соратники Мадуро лучше всего подходят для управления Венесуэлой.

