«Готов кусать кого угодно»: Песков оценил критику Зеленского в адрес Европы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о неспособности Европы защитить себя. Его слова приводит Telegram-канал «Вести».

«Киевский режим — он готов кусать и руку кормящего, и руку дающего, кусать кого угодно», — сказал Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

22 января Зеленский на форуме в Давосе заявил, что Европа не знает, как себя защитить, в том числе в ситуации с притязаниями США на Гренландию. Он отметил, что прошел год, а в вопросе способности европейцев к самозащите ничего не изменилось.

Между тем президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа «безоговорочно» способна защитить себя в случае нападения. Он напомнил, что у Финляндии есть американские истребители F-18 и F-35, которые станут «мощным сдерживающим фактором».

Ранее в ЕС выступили за создание единой европейской армии.