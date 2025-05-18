Назван главный принцип Трампа во внешней политике

Администрация президента США Дональда Трампа перестраивает внешнюю политику страны в соответствии с принципом «плати, чтобы получить доступ», посылая сигнал о том, что Вашингтон «продается тому, кто больше заплатит». Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на экспертов.

Как отмечается в материале, получение Трампом подарков от других держав, а также инвестиционных вложений является «беспрецедентным».

«Когда мы ведем переговоры с другими странами, есть опасение, что наша позиция на переговорах изменится, если кто-то окажет услугу или вручит подарок президенту Соединенных Штатов», — заявил бывший юрист по вопросам этики в администрации Джорджа Буша — младшего Ричард Пейнтер.

Кроме того, эксперты утверждают, что Соединенные Штаты посылают сигналы о том, что их позиция продается тем, кто больше заплатит, пишет газета.

До этого газета The New York Times писала, что бизнес-империя семьи главы Белого дома Дональда Трампа заработала минимум $2 млрд за месяц его президентства.

Ранее в США заявили об угрозе из-за подарка Катара Трампу.