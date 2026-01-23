DPA: бюрократия обходится экономике Германии почти в €63 млрд в год

Экономика Германии в 2025 году недополучила около €63 млрд из-за избыточного бюрократического давления. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на отчет Федерального статистического ведомства.

Несмотря на то, что потери бизнеса, связанные с бюрократическими процедурами, сократились по сравнению с предыдущим годом (тогда они составили €66,6 млрд), в стране по-прежнему действует 12 390 нормативных актов, обязывающих предприятия и частных лиц предоставлять информацию государственным органам. Количество этих норм уменьшилось всего на 26 по сравнению с 2024 годом.

Данные были предоставлены в ответ на запрос партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW). Лидер партии Сара Вагенкнехт назвала чрезмерную бюрократию «тормозом экономического развития».

«Правительство обещало разрежать джунгли бюрократии. Вопреки этому число требуемых к предъявлению справок находится на рекордном уровне. Наш нужен настоящий антибюрократический шредер», – заявила Вагенкнехт.

