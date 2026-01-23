Организаторы ВЭФ полчаса не выпускали крупных бизнесменов из зала после речи Трампа

FT: главам крупных компаний полчаса не позволяли уйти после речи Трампа в Давосе

Руководителям крупных компаний в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе не позволяли покинуть зал в течение получаса после речи президента США Дональда Трампа из соображений безопасности. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник.

По данным издания, более 100 глав крупных фирм, прибывших на форум, были вынуждены ожидать его прибытия в течение часа. В связи с этим некоторые бизнесмены, в частности глава американской корпорации JP Morgan Chase Джейми Даймон и глава Shell Ваэль Саван, покинули место проведения мероприятия до появления американского лидера.

«Тем, кто остался, не позволили покинуть зал в течение примерно 30 минут после его (Трампа. — «Газета.Ru») отъезда из-за протоколов безопасности», — говорится в материале.

Собеседник газеты отметил, что крупные бизнесмены, подобно «животным в загоне», были вынуждены ждать политика.

Всемирный экономический форум — швейцарская неправительственная организация, которая ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из разных областей. ВЭФ насчитывает около тысячи крупных компаний и организаций-участников. В 2026 году мероприятие проходит с 19 по 23 января, а основной темой объявлен «Дух диалога».

Ранее Вэнс назвал ВЭФ «львиным логовом», а выступление Трампа — историческим.