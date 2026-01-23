Размер шрифта
На Украине заявили о необратимости курса на членство в НАТО

Посол Гетьманчук указала на необратимость курса Украины по членству в НАТО
Посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук заявила о необратимости евроатлантического курса Киева, несмотря на противодействие ряда стран вступлению республики в Североатлантический альянс. Ее слова приводит «РБК-Украина».

«Необратимость евроатлантического курса Украины зафиксирована в конституции Украины. Президент Украины четко дал понять, что об изменениях в конституцию относительно НАТО речь не идет. Соответственно, мы не можем говорить об изменении курса или, скажем, о том, что членство в НАТО в принципе перестало быть нашей финальной целью с точки зрения взаимодействия с альянсом», — заявила Гетьманчук.

В то же время она указала, что ряд стран выступает против членства Украины в военном блоке, и Киев «уважает эту позицию». Именно поэтому «вопрос ребром» в данный момент не ставится, подчеркнула дипломат.

Украина признает отсутствие консенсуса среди стран-членов по этому вопросу, констатировала Гетьманчук.

До этого она заявляла, что Киев продолжает вести дискуссии с Вашингтоном о перспективах членства в Североатлантическом альянсе. По ее словам, диалог ведется о том, как как именно совместить поддержку суверенитета Украины со стороны США и стремление Киева вступить в НАТО. Республика должна выбирать свое будущее и альянсы, считает посол.

Ранее премьер Нидерландов обозначил сроки вступления Украины в ЕС.

