Рубио анонсировал присоединение к «Совету мира» новых государств

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что к «Совету мира» в ближайшее время присоединятся новые государства. Его слова с Всемирного экономического форума в Давосе приводит The Guardian.

По его словам, лидеры некоторых стран дали понять, что планируют присоединиться к организации, но им необходимо получить одобрение своих парламентов.

Рубио также отметил, что администрация Трампа получила запросы о членстве от стран, которые еще не были приглашены к участию в «Совете мира».

22 января в швейцарском Давосе состоялась церемония подписания Устава «Совета мира». Документ был утвержден совместно с лидерами и делегациями государств, поддержавших инициативу Вашингтона. Как пишет РИА Новости, всего Устав подписали представители 18 стран. Среди них — Аргентина, Турция, Казахстан, Монголия, Катар, Косово, Венгрия, Армения, Узбекистан, Парагвай, Азербайджан, Иордания, Саудовская Аравия, Болгария, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Индонезия и сами США.

Ранее Трамп пообещал, что «Совет мира» принесет пользу.