Крупнейшие банки США лишали Трампа возможности осуществлять транзакции

Крупнейшие американские банки JPMorgan и Bank of America в 2021 году заблокировали президенту США Дональду Трампу доступ к финансовым операциям из-за штурма Капитолия его сторонниками. Об этом сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на информированные источники.

Согласно расследованию издания, JPMorgan закрыл счета Трампа на десятки миллионов долларов, а Bank of America отказал в обслуживании. Источники утверждают, что решения были приняты под давлением Федеральной резервной системы (ФРС) и банковских регуляторов администрации Джо Байдена.

«Регуляторы предупредили, что хранение средств Трампа создает «репутационный риск», нарушая правила работы с клиентами, чьи действия могут навредить имиджу банка», — поясняет издание.

В 2020 году во время президентских выборов Дональд Трамп проиграл демократу Джо Байдену. Республиканский политик не признал результаты выборов.

После этого сторонники Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне, когда там проходило утверждение результатов выборов. Затем начался судебный процесс в отношении политика, несмотря на то, что он осудил штурм здания.

В конце ноября 2024 года суд в Вашингтоне по запросу прокуратуры принял решение о прекращении уголовного дела против Трампа, касающегося вмешательства в выборные процессы 2020 года и событий, связанных со штурмом Капитолия.

Ранее в США назвали санкции Трампа против РФ кувалдой для американской экономики.