Путин заявил, что после развала СССР Украина получила много бывших российских территорий

После развала СССР Украина получила в подарок от России огромное количество территорий, не имевших к ней никакого отношения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

«Мы подошли к тому моменту, когда была создана советская Украина. Потом был 1991 год — развал Советского Союза. И все, что Украина получила в подарок от России, «с барского плеча», она утащила с собой», — сказал Путин.

До того Путин дал Карлсону небольшую историческую справку, в которой, в частности, отметил, что советская Украина вобрала в себя «огромное количество территорий, которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели, прежде всего Причерноморье».

Путин напомнил, что Россия получила их в результате русско-турецких войн. Однако решением основателя советского государства Владимира Ленина они были переданы Украине.

«Важно то, что Ленин, основатель советского государства, создал Украину именно такой», — заявил глава российского государства.

Карлсон прилетел в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит журналиста в Москву, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы.

С начала боевых действий Карлсон активно критиковал США за помощь Украине и выступал с пророссийской позицией, объясняя конфликт тем, что «русские не желают видеть американские ракеты у своих границ».

7 февраля стало известно, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.

Ранее Путин в интервью Карлсону назвал политику США необоснованным давлением.