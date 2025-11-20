На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На конференции AI Journey подписали меморандум оценки финансового эффекта от внедрения ИИ

В Москве подписали документ для принятия решений об инвестициях в ИИ
AI Journey

На международной конференции AI Journey 2025 подписан меморандум о признании первой в отрасли методологии оценки финансового эффекта от внедрения искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Отмечается, что документ установит единые стандарты для всей финансовой сферы, создав общую «точку отсчета» при принятии решений об инвестициях в ИИ.

Методология разработана на площадке отраслевого клуба «Искусственный интеллект в финансовой отрасли», инициированного Альянсом в сфере ИИ совместно с ассоциацией ФинТех. В ее создании участвовали Сбер, Т-Банк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Московская биржа, ВСК, Дом.РФ, МКБ, ВЭБ РФ и Капитал Лайф Страхование.

Первый зампред правления Сбера, председатель наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ Александр Ведяхин назвал разработку единой методологии оценки финансового эффекта от ИИ стратегически значимой инициативой для отрасли.

«Общие стандарты эффективности и единые метрики позволят всем игрокам говорить на одном языке при внедрении ИИ, что повысит прозрачность инвестиций и доверие к технологиям. Благодаря системному подходу и открытому сотрудничеству мы ускорим внедрение AI-решений и сделаем финансовую систему более конкурентоспособной и технологичной», — отметил он.

Президент группы «Т-Технологии» Станислав Близнюк назвал разработку единой методологии ключевым шагом к зрелому и ответственному использованию технологий.

Директор по искусственному интеллекту и данным, старший вице-президент Альфа-Банка Дмитрий Григоров подчеркнул значимость инициативы.

«Разработка единой отраслевой методологии — важный первый шаг, который позволяет говорить на одном языке и опираться на сопоставимые принципы оценки эффективности ИИ. Впереди большая совместная работа, чтобы эти подходы полноценно заработали в реальных процессах и стали работающей практикой рынка», — сказал он

Ожидается, что новый стандарт станет практическим инструментом для анализа и масштабирования успешных ИИ-решений в финансовой сфере. Методология уже доступна для применения участниками рынка и ее можно скачать на сайте Альянса в сфере ИИ.

