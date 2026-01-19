Размер шрифта
Лешек Миллер сравнил вывод немецких военных из Гренландии с походом Наполеона на Россию

Миллер: вывод военных ФРГ из Гренландии напоминает поход Наполеона на Москву
Filmbildfabrik/Shutterstock/FOTODOM

Вывод немецких военных из Гренландии напоминает поход Наполеона Бонапарта на Москву. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил бывший глава правительства Польши Лешек Миллер.

Экс-премьер отметил, что немцы отправились в Гренландию, а затем вернулись, не завоевав ее и не обеспечив ее безопасность. Они даже не обосновались на острове, а лишь просто были там. По словам Миллера, это немного похоже на Наполеона, который собирался идти на Москву, но затем «вернулся домой к ужину».

Бывший глава польского правительства насмешливо назвал происшедшее «квинтэссенцией европейской мощи». Он подчеркнул, что военные из стран Евросоюза работают в режиме «прибытие — фото — возвращение».

16 января в Гренландию по приглашению датских властей в рамках разведывательной миссии НАТО прибыли 15 военнослужащих сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота бундесвера ФРГ. Они участвовали в учениях и изучали потенциальные возможности для будущей подготовки и развертывания войск. Но уже спустя два дня они получили неожиданный приказ вернуться домой.

Ранее в Германии объяснили, почему немецкие военные «молниеносно» покинули Гренландию. 

