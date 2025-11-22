Сестра Роналду назвала Португалию страной иуд

Сестра Роналду Катя о критике визита брата в Белый дом: Христос был предан Иудой

Сестра футболиста саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду Катя Авейру раскритиковала португальцев, которые возмутились визитом ее брата в Белый дом, назвав своих соотечественников иудами, передает A Bola.

«Это напоминает мне, если говорить о религии, как Христос был предан Иудой. Моя страна, к сожалению, — страна иуд. Неслучайно мы завоевали столько территорий в нашей истории, а некоторые умники упустили их. Их называли умными и образованными», — сказала Катя Авейру.

18 ноября Роналду стал одним из специальных гостей торжественного ужина в Белом доме, организованного в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций УЕФА.

Ранее демократическая партия США ответила Дональду Трампу с Роналду, выложив видео с Лионелем Месси.