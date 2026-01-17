Правозащитники сообщили о нескольких тысячах погибших в ходе протестов в Иране

Размер шрифта
Reuters: число погибших в ходе протестов в Иране превысило 3000 человек
Более 3000 человек погибли в ходе общенациональных протестов в Иране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правозащитную организацию HRANA, базирующуюся в США.

Правозащитники, как пишет агентство, подтвердили гибель 3090 человек, из них 2885 протестующих.

28 декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности. Против протестующих применяли слезоточивый газ и пневматическое оружие. Крупнейшие акции проходили в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе страны (в городах Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Власти Ирана обвиняют в беспорядках внешние силы. По данным МИД страны, к действиям митингующих причастны США и Израиль. При этом президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в переходе «красной линии» при подавлении протестов и заявил, что Вашингтон всерьез рассматривает возможность ответных мер, в том числе с применением силы.

Несмотря на то, что интернет в Иране до сих пор заблокирован, некоторые жители имеют возможность передавать информацию за пределы страны. Так, иранцы утверждают, что в Тегеране спокойно уже с 11 января, а улицы опустели. Над иранской столицей, отмечают жители, летают беспилотные летательные аппараты и контролируют ситуацию.

Ранее в Иране заявили о задержании тысяч террористов и участников протестов.

