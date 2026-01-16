Астрофизик оценил сообщения о планах Трампа рассказать о контактах людей с инопланетянами

У человечества не было и не будет никаких контактов с инопланетянами. Так глава «Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук» Юрий Балега прокомментировал «Газете.Ru» сообщения СМИ о «намерениях» президента США Дональда Трампа сообщить о контактах людей с инопланетянами.

«Никаких контактов с инопланетянами, внеземными цивилизациями у человечества не было, нет и никогда не будет», — подчеркнул ученый.

С точки зрения Балеги, к подобного роде публикациям следует отнестись как к информационной шумихе и не воспринимать всерьез. Рассказы о каких-то «человечках» из космоса, указал собеседник, наивные и детские.

«Другое дело — поиски жизни во Вселенной. Это ведется очень активно многими институтами, и обсерваториями, и телескопами космическими», — рассказал академик.

15 января британская газета Daily Star со ссылкой на режиссера Марка Кристофера Ли писала о том, что Трамп якобы планирует сделать «самое важное заявление в истории человечества» во время чемпионата мира по футболу — «подтвердить, что человечество впервые вступило в контакт с инопланетянами».

