Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

Астрофизик оценил сообщения о планах Трампа рассказать о контактах людей с инопланетянами

Астрофизик Балега: планы Трампа рассказать об инопланетянах – инфошум
Evelyn Hockstein/Reuters

У человечества не было и не будет никаких контактов с инопланетянами. Так глава «Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук» Юрий Балега прокомментировал «Газете.Ru» сообщения СМИ о «намерениях» президента США Дональда Трампа сообщить о контактах людей с инопланетянами.

«Никаких контактов с инопланетянами, внеземными цивилизациями у человечества не было, нет и никогда не будет», — подчеркнул ученый.

С точки зрения Балеги, к подобного роде публикациям следует отнестись как к информационной шумихе и не воспринимать всерьез. Рассказы о каких-то «человечках» из космоса, указал собеседник, наивные и детские.

«Другое дело — поиски жизни во Вселенной. Это ведется очень активно многими институтами, и обсерваториями, и телескопами космическими», — рассказал академик.

15 января британская газета Daily Star со ссылкой на режиссера Марка Кристофера Ли писала о том, что Трамп якобы планирует сделать «самое важное заявление в истории человечества» во время чемпионата мира по футболу — «подтвердить, что человечество впервые вступило в контакт с инопланетянами».

Ранее в NASA рассказали о новой цели США на Луне.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27638215_rnd_8",
    "video_id": "record::8637a792-7064-4fad-8293-8b0fd6278839"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+