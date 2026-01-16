Политолог объяснил, почему «энергетический Рамштайн» не спасет Украину

Украинская энергосистема находится практически в полностью разрушенном состоянии, так что даже созыв «энергетического Рамштайна», о котором заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, не спасет. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«Фактически сейчас украинская энергетическая система разрушается. Происходит это не потому, что российские военные наносили удары по критически важным объектам, это следствие того, что на протяжении десятилетий разворовывались деньги, которые должны были идти на выстраивание этой энергетической инфраструктуры. Я не вижу, чем тут Евросоюз может помочь Украине», — пояснил политолог.

Он считает, что Евросоюз, конечно, может найти деньги для «поддержки украинской энергетической системы», но суть в том, что деньгами в данном случае уже не поможешь.

«Чтобы восстановить энергетическую инфраструктуру, нужны годы. Так что самый лучший вариант для Киева — согласиться уже на уступки по территориям, прекратить военные действия и тогда уже начинать программы по восстановлению», — заключил Безпалько.

Украина созывает «энергетический Рамштайн», заявил Сибига 16 января. Он добавил, что Норвегия уже предоставила пакет помощи на $200 млн. Эти средства будут направлены на закупку газа и энергетического оборудования.

Ранее в Раде показали апокалиптическое будущее украинской энергетики.