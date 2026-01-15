В Раде отреагировали на информацию о даче показаний ФБР «кошельком» Зеленского

Обвиненный в коррупции украинский бизнесмен Тимур Миндич давал показания ФБР. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, комментируя заявление главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семена Кривоноса, по словам которого Миндич все же давал показания, сообщает украинское издание «Страна.ua».

«По моей информации, ФБР проводили допрос Миндича», — написал Гончаренко.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины развернуло масштабную спецоперацию, направленную на расследование коррупционных схем в энергетической сфере. Как заявили в ведомстве, расследование, длившееся полтора года, позволило собрать внушительную доказательную базу, включая порядка тысячи аудиозаписей. В числе ключевых подозреваемых фигурирует Миндич, которого называют ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского. Незадолго до начала обысков Миндич, считающийся «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, покинул территорию Украины, воспользовавшись израильским паспортом.

Ранее в киевской квартире Миндича нашли арсенал оружия.