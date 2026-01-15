Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

В Раде отреагировали на информацию о даче показаний ФБР «кошельком» Зеленского

Депутат Рады Гончаренко заявил, что бизнесмен Миндич давал показания ФБР
Еврейская община города Днепр

Обвиненный в коррупции украинский бизнесмен Тимур Миндич давал показания ФБР. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, комментируя заявление главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семена Кривоноса, по словам которого Миндич все же давал показания, сообщает украинское издание «Страна.ua».

«По моей информации, ФБР проводили допрос Миндича», — написал Гончаренко.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины развернуло масштабную спецоперацию, направленную на расследование коррупционных схем в энергетической сфере. Как заявили в ведомстве, расследование, длившееся полтора года, позволило собрать внушительную доказательную базу, включая порядка тысячи аудиозаписей. В числе ключевых подозреваемых фигурирует Миндич, которого называют ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского. Незадолго до начала обысков Миндич, считающийся «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, покинул территорию Украины, воспользовавшись израильским паспортом.

Ранее в киевской квартире Миндича нашли арсенал оружия. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27631825_rnd_7",
    "video_id": "record::8760fc86-3dd2-4183-89f9-748d6d845e5f"
}
 
Теперь вы знаете
СМИ узнали о новом супероружии США, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+