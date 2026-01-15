МИД РФ прокомментировал введение Трампом пошлин для стран, торгующих с Ираном

Захарова заявила, что Россия не признает новые санкции США против Ирана

Россия не признает односторонние санкции США против Ирана и считает их грубым нарушением международного права. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя введение Вашингтоном новых 25% пошлин, передает РИА Новости.

По словам Захаровой, российско-иранское торгово-экономическое сотрудничество является взаимовыгодным и не будет подвержено внешнему санкционному давлению.

«Россия не признает односторонние нелегитимные санкции против суверенных государств, потому что считает их грубым нарушением международного права. Мы неоднократно об этом говорили и продолжаем придерживаться данной позиции», — сказала Захарова на брифинге.

12 января президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обложит пошлиной в 25% все страны, которые сотрудничают с Ираном. По его словам, любое сотрудничающее с Исламской Республикой государство будет платить пошлину в размере 25% на все осуществляемые с Соединенными Штатами сделки.

Ранее в России не поверили словам Трампа о пошлинах против партнеров Ирана.