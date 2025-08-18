На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко призвал избавиться от тараканов в отелях

Лукашенко: туристы не поедут в отели с тараканами
true
true
true
close
Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил повысить туристический сервис в стране. Вопрос государственного регулирования в туристической сфере обсуждался на совещании под руководством президента с членами правительства, сообщает в агентство БелТА.

Чтобы увеличить приток туристов, необходимо повышение качества услуг и дополнительное развитие инфраструктуры индустрии гостеприимства, отметил белорусский лидер. В частности, он попросил обратить внимание на ситуацию с тараканами в отелях.

«Грубо скажу: если в гостиницах по стенкам и под кроватями будут ползать тараканы, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле. Я думаю, они и выбирают», — указал президент.

На следующую пятилетку в стране поставлена задача сделать туризм национальным проектом, реализовать его экономический потенциал по максимуму.

Согласно данным Белстата, поток туристов с каждым годом растет. Если в 2022 страну посетило чуть более двух миллионов, то в 2024 году количество организованных туристов и экскурсантов составило 2,7 млн человек.

Ранее Белоруссия была названа одной из самых популярных стран для путешествия россиян на автомобиле.

