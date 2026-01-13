Размер шрифта
Новости политики

Авиаэксперт рассказал, какой «секретный самолет» могли использовать США

Летчик Литвинов: США могли использовать самолет-разведчик против наркосудна
Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

«Секретное» воздушное судно США, которое могло использоваться американской армией при ударе по наркосудну на Карибах в прошлом году, может быть самолетом-разведчиком. Об этом «Газете.Ru» заявил советский и российский пилот гражданской авиации, авиаэксперт Андрей Литвинов.

«Самолет, он и есть самолет, а внутренности как хочешь, так и делай. У нас же есть же там те же Airbus, которые грузовые, просто у них нет кресел, а стоят контейнеры. Он служит как грузовой самолет. Поэтому вполне возможно, что какой-нибудь гражданский самолет, а внутри напичкана аппаратура какая-то», — отметил авиаэксперт.

По словам Литвинова, внешне такой замаскированный самолет можно отличить по дополнительному оборудованию, которое выделяется из фюзеляжа самолета.

«Если сравнить, допустим, антенны вот этого военного самолета (с гражданским. — «Газета.Ru»), то там может быть какое-то дополнительное (оборудование. — «Газета.Ru») стоять, что несвойственно для гражданских самолетов», — указал собеседник.

По мнению авиаэксперта, такой военный самолет, замаскированный под гражданский, вряд ли может осуществлять бомбардировки, поэтому вопрос о том, как конкретно американцы могли атаковать судна на Карибах, остается открытым.

Литвинов высказал предположение, что «секретный самолет» США, который играл роль в нанесении ударов по суднам на Карибах с якобы наркотиками на борту, мог быть самолетом-разведчиком.

13 января газета The New York Times, ссылаясь на источники, писала, что силы США нанесли свой первый удар по судну с наркотиками на Карибах в сентябре 2025 года с помощью «секретного самолета», замаскированного под гражданский.

Ранее посол России в Венесуэле рассказал об условиях Мадуро в тюрьме.

