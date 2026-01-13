Риттер: Россия одержит победу на Украине и без переговоров

Россия одержит победу в украинском конфликте даже в том случае, если мирные переговоры закончатся безрезультатно. Такой исход специальной военной операции спрогнозировал экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер.

«Россия может получить все, что она хочет на поле боя, даже если от переговоров ничего не останется», — считает он.

По словам Риттера, Соединенные Штаты не должны воспринимать готовность российской стороны к мирному урегулированию конфликта как данность. Он отметил, что характер диалога может сильно измениться после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента РФ Владимира Путина.

12 января член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Североатлантический альянс осознает, что ситуация на Украине складывается не в пользу Европы, и пытается проиграть конфликт с достоинством. Депутат подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать, однако Европа настолько себя запугала, что не может отойти.

Ранее Трамп заявил, у США лучшее оружие в сравнении с Россией.