Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости политики

В США предсказали победу России на Украине

Риттер: Россия одержит победу на Украине и без переговоров
Александр Кряжев/РИА Новости

Россия одержит победу в украинском конфликте даже в том случае, если мирные переговоры закончатся безрезультатно. Такой исход специальной военной операции спрогнозировал экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер.

«Россия может получить все, что она хочет на поле боя, даже если от переговоров ничего не останется», — считает он.

По словам Риттера, Соединенные Штаты не должны воспринимать готовность российской стороны к мирному урегулированию конфликта как данность. Он отметил, что характер диалога может сильно измениться после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента РФ Владимира Путина.

12 января член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Североатлантический альянс осознает, что ситуация на Украине складывается не в пользу Европы, и пытается проиграть конфликт с достоинством. Депутат подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать, однако Европа настолько себя запугала, что не может отойти.

Ранее Трамп заявил, у США лучшее оружие в сравнении с Россией.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27609403_rnd_0",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
Офер есть, а работы нет: почему компании тянут резину после собеседования и что с этим делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+