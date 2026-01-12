Размер шрифта
Глава МИД Украины понадеялся на поставки ПВО в зимний период

Глава МИД Украины Сибига понадеялся на дополнительные решения по поставкам ПВО
Киев находится в постоянном диалоге с партнерами по вопросу поставок дополнительной помощи и ожидает усиления ПВО в зимний период. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства страны Андрей Сибига, чьи слова приводит «Укринформ».

Он сообщил, что Украина предоставила всем партнерам список «приоритетных потребностей» для защиты энергетической инфраструктуры и других стратегических объектов.

«Я убежден, что будут дополнительные решения. Я уверен, что они будут касаться усиления нашей обороноспособности, противовоздушного щита и, конечно, энергетики. Я не буду их анонсировать заранее. Мы сейчас находимся в постоянном 24 на 7 диалоге, и это придает нам уверенность, что мы не одни», — заявил Сибига.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за прошедшую неделю ВС РФ использовали более тысячи БПЛА, 890 управляемых бомб и 50 различных ракет, включая «Орешник», для ударов по территории республики. В связи с этим он призвал к «стабильной поддержке» Украины и «скоординированной дипломатии» ради достижения мира. Политик поблагодарил союзников на Западе, которые работают над этим.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре Украины с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее Кулеба усомнился в завершении конфликта на Украине в 2026 году.

